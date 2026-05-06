У Києві затримали чоловіка за підозрою в організації підпалів військових автомобілів на замовлення ФСБ

Слідство стверджує, що він підшукував виконавців, вербував їх і координував підпали.

Фото: СБУ

У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють в організації підпалів автомобілів військових у столиці на замовлення ФСБ. Про це повідомляє СБУ. 

За даними слідства, він підшукував виконавців, вербував їх і координував підпали.

У СБУ повідомили, що у березні затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підпалах авто у Деснянському районі Києва. За версією слідства, їхнім координатором був мобілізований військовий, який самовільно залишив службу на Харківщині та переїхав до столиці.

Слідство вважає, що чоловік знайшов контакт із російською спецслужбою через Телеграм-канали, де шукав заробіток. Після цього він, за даними правоохоронців, залучав до підпалів місцевих наркозалежних. Перед виконанням завдань вони погоджували цілі, а після підпалів надсилали фото і відео.

Як повідомляє СБУ, під час обшуку у затриманого вилучили телефон із доказами. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

