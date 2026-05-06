На Сумщині зранку внаслідок російських обстрілів є загибла та поранений

Протягом доби, з ранку 5 травня до ранку 6 травня 2026 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 21 населеному пункту в 9 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
В області внаслідок російських обстрілів є загибла та поранені:
- У Сумській громаді внаслідок удару російського дрона сьогодні зранку по цивільному автомобілю загинула 69-річна жінка. Також постраждав 66-річний водій автомобіля.
- Крім того, внаслідок атаки ворожих безпілотників протягом доби постраждали 45-річний чоловік та жінки віком 24 і 39 років.
- У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждала 51-річна жінка, внаслідок удару КАБом постраждала 61-річна жінка. Крім того, до медичного закладу звернулась 55-річна жінка, яка постраждала 1 травня від удару дрона по території громади.
- У Путивльській громаді внаслідок влучання ворожого дрона у вантажівку поранено водія – 63-річного чоловіка.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Юнаківська
- Краснопільська
- Есманьська
- Зноб-Новгородська
- Середино-Будська
- Хутір-Михайлівська
- Путивльська
- Великописарівська.
Ворог застосовував FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, автомобілі;
- у Великописарівській громаді пошкоджено мотоцикл;
- у Краснопільській громаді пошкоджено автомобілі;
- у Путивльській громаді пошкоджено вантажівку;
- у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки;
- в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;
- у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, житлове приміщення;
- у Свеській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення;
- у Шалигинській громаді знищено приватне домоволодіння;
- у Березівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення навчального закладу, господарське приміщення, сільськогосподарську техніку, об’єкти цивільної інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 129 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 13 годин 32 хвилини.