На Сумщині зранку внаслідок російських обстрілів є загибла та поранений

Ще шестеро мирних жителів постраждали протягом дня 5 травня. Є руйнування приватних будинків, пошкодження цивільного транспорту.

Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 5 травня до ранку 6 травня 2026 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 21 населеному пункту в 9 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

В області внаслідок російських обстрілів є загибла та поранені:

  • У Сумській громаді внаслідок удару російського дрона сьогодні зранку по цивільному автомобілю загинула 69-річна жінка. Також постраждав 66-річний водій автомобіля.
  • Крім того, внаслідок атаки ворожих безпілотників протягом доби постраждали 45-річний чоловік та жінки віком 24 і 39 років. 
  • У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждала 51-річна жінка, внаслідок удару КАБом постраждала 61-річна жінка. Крім того, до медичного закладу звернулась 55-річна жінка, яка постраждала 1 травня від удару дрона по території громади.
  • У Путивльській громаді внаслідок влучання ворожого дрона у вантажівку поранено водія – 63-річного чоловіка.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська 
  • Юнаківська
  • Краснопільська
  • Есманьська
  • Зноб-Новгородська
  • Середино-Будська
  • Хутір-Михайлівська
  • Путивльська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, автомобілі;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено мотоцикл;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено автомобілі;
  • у Путивльській громаді пошкоджено вантажівку;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, житлове приміщення;
  • у Свеській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення;
  • у Шалигинській громаді знищено приватне домоволодіння;
  • у Березівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення навчального закладу, господарське приміщення, сільськогосподарську техніку, об’єкти цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 129 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 13 годин 32 хвилини.

