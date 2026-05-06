На Сумщині зранку внаслідок російських обстрілів є загибла та поранений

Ще шестеро мирних жителів постраждали протягом дня 5 травня. Є руйнування приватних будинків, пошкодження цивільного транспорту.

Протягом доби, з ранку 5 травня до ранку 6 травня 2026 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 21 населеному пункту в 9 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

В області внаслідок російських обстрілів є загибла та поранені:

У Сумській громаді внаслідок удару російського дрона сьогодні зранку по цивільному автомобілю загинула 69-річна жінка. Також постраждав 66-річний водій автомобіля.

Крім того, внаслідок атаки ворожих безпілотників протягом доби постраждали 45-річний чоловік та жінки віком 24 і 39 років.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждала 51-річна жінка, внаслідок удару КАБом постраждала 61-річна жінка. Крім того, до медичного закладу звернулась 55-річна жінка, яка постраждала 1 травня від удару дрона по території громади.

У Путивльській громаді внаслідок влучання ворожого дрона у вантажівку поранено водія – 63-річного чоловіка.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Юнаківська

Краснопільська

Есманьська

Зноб-Новгородська

Середино-Будська

Хутір-Михайлівська

Путивльська

Великописарівська.

Ворог застосовував FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, автомобілі;

у Великописарівській громаді пошкоджено мотоцикл;

у Краснопільській громаді пошкоджено автомобілі;

у Путивльській громаді пошкоджено вантажівку;

у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки;

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;

у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, житлове приміщення;

у Свеській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення;

у Шалигинській громаді знищено приватне домоволодіння;

у Березівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення навчального закладу, господарське приміщення, сільськогосподарську техніку, об’єкти цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 129 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 13 годин 32 хвилини.