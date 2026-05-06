Затримали керівника Житомирського обласного ТЦК, який вимагав гроші за "бронювання" від мобілізації

Служба безпеки затримала керівника Житомирського обласного Територіального центру комплектування та Соціальної підтримки (ТЦК та СП), який вимагав гроші у підприємця за те, щоб не мобілізовувати його працівників.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що посадовець налагодив механізм систематичного одержання грошей від власника місцевої компанії. За отримані хабарі він обіцяв підприємцю не мобілізувати його підлеглих працівників призовного віку.

"Після одержання грошей чоловік брав від бізнесмена списки персоналу компаній, яких він мав «забронювати» від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів", - зазначили в СБУ.

Посадовця затримали "на гарячому" після одержання нової суми хабаря. Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно поліція провела більше 40 обшуків у посадовців ТЦК.