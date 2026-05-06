ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за добу вбив 6 і поранив 14 мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 200 людей, у тому числі 31 дитину.

Фото: vin.hsc.gov.ua

Ворог за минулу добу вбив 6 і поранив 14 мешканців Донеччини.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 5 травня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення”, – написав Філашкін.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 6 травня.

Краматорський район. У Сидоровому Святогірської громади пошкоджено 3 будинки і автівку. У Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки та адмінбудівлю; у Райгородку пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську знищено автівку. У Краматорську 6 людей загинули і 13 поранені, пошкоджено 16 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі, 2 громадські заклади та 14 автомобілів. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено 2 приватні будинки і господарчу споруду. У Дружківці поранено людину, пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

