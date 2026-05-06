На Херсонщині за добу через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 дістали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Золота Балка, Берислав, Раківка, Червоне, Новорайськ, Хрещенівка, Сагайдачне, Комишани, Білозерка, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Зеленівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Новокаїри, Новоолександрівка, Новотягинка, Приозерне, Саблуківка, Садове, Токарівка, Тягинка, Томина Балка, Чорнобаївка, Іванівка, Михайлівка, Придніпровське, Понятівка, Микільське, Інгулець, Дар'ївка, Розлив, Зорівка, Надіївка та місто Херсон.

Окупанти били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникову вежу, складське приміщення, карети швидкої допомоги та приватні автомобілі.