На Запоріжжі комбата підозрюють у вимаганні з командирів по 200 тисяч грн щомісяця за «лояльне ставлення»

За даними слідства, підполковник налагодив механізм отримання грошей від підлеглих.

Фото: Офіс генпрокурора

Командиру батальйону однієї з військових частин на Запорізькому напрямку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, підполковник налагодив механізм отримання грошей від підлеглих. Командири підпорядкованих підрозділів мали щомісяця передавати йому по 200 тис. грн за так зване «лояльне ставлення».

Йшлося про те, щоб командир батальйону не проводив перевірки, не ініціював службові розслідування та не накладав дисциплінарні стягнення, які могли потягнути позбавлення підлеглих додаткової грошової винагороди.

У межах досудового розслідування задокументовано два епізоди одержання коштів. 2 квітня 2026 року підозрюваний, за даними слідства, отримав від підлеглого 200 тис. грн.

4 травня 2026 року під час одержання ще 200 тис. грн його затримали правоохоронці. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становить 400 тис. грн.

Прокурор подав до суду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про його відсторонення від посади.

