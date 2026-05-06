Бюджетний комітет рекомендував спрямовувати військовий збір на зарплати військовослужбовців, повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

“Сьогодні Комітет розглянув проєкт змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору до спеціального фонду держбюджету (законопроєкт 15167) і рекомендував Верховній Раді прийняти його одразу за основу і в цілому. Голосування в Раді очікується 12 травня”, – написала Підласа.

Законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2027 року і до кінця третього повоєнного року, військовий збір буде зараховуватися не до загального, а до до спеціального фонду держбюджету. Як зазначила Підласа, це понад 200 млрд грн в рік, які будуть спрямовувати винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

“Цей крок має більше політичне значення, оскільки наразі майже усі власні надходження загального фонду держбюджету і так спрямовуються на потреби оборони, щоправда, як на грошове забезпечення військових усіх сил оборони, так і на зброю”, – написала Підласа.

Однак, як зазначила голова комітету, після завершення активних бойових дій фіксоване цільове призначення військового збору буде практично необхідним через зростання (повернення до норми) частки невійськових видатків і зменшення міжнародної допомоги, яка наразі їх покриває.