Зокрема уряд плану виставити на аукціон столичний Ocean Plaza з орієнтовною ринковою вартістю близько 100 млн доларів.

Цьогоріч уряд очікує залучити від приватних інвесторів близько 10 млрд грн надходжень в результаті великої приватизації і 3 млрд — від малої. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що це амбітне завдання в умовах війни, але саме його обговорили й узгодили на нараді з Мінекономіки та Фондом держмайна.

“Нараду провели в Ocean Plaza. Це актив, який належав російському олігарху, який передано у власність держави відповідно до закону «Про санкції», та який держава готує до продажу новому власнику. Плануємо виставити його на відкритий аукціон у третьому кварталі цього року з орієнтовною ринковою вартістю близько 100 млн доларів”, — повідомила Свириденко.

Вона додала, що водночас уряд не зупиняє малу приватизацію.

“Це постійний процес, який уже дає результат і формує стабільні надходження до бюджету. З початку року вже отримали понад 1 млрд грн і виконали значну частину річного плану. Продовжуємо продаж підготовлених активів”, — зазначила глава уряду.

Також Свириденко назвала важливим те, що кошти від продажу, зокрема санкційних активів, спрямовуються до фонду відновлення. Вона зауважила, що це ресурс на відбудову країни та підтримку людей, які постраждали від війни.