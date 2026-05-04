В Україні прискорюють виконання Планів стійкості

Уряд прискорює виконання Планів стійкості в регіонах та громадах.
«Уряд уточнив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури. Для більшості регіонів зберігаємо співфінансування на рівні не менше 20%», – написала у телеграмі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Для прифронтових і найбільш навантажених областей зменшують його:
- до 10% – для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей;
- до 15% – для Дніпропетровської області.
Зокрема врахували пропозиції ОВА та реальні можливості громад, які спрямовують ресурси на оборону, безпеку і базові потреби людей. Також визначили, що співфінансування з місцевих бюджетів застосовується лише до об’єктів комунальної власності.
Крім цього органам місцевого самоврядування надали можливість фінансувати місцевий бізнес для виконання Планів стійкості з коштів резервного фонду на безповоротній основі.
Це дасть громадам можливість швидше фінансувати роботи і запускати проєкти в енергетиці, теплопостачанні та водопостачанні. Загальна вартість Планів стійкості становить 278 млрд грн. Держава вже спрямувала 22,8 млрд грн на першочергові роботи із захисту критичних об’єктів.
- Нещодавно уряд спростив правила отримання статусу захищеного споживача для підприємств тепло- і водопостачання.
- Після важкого через російські спрямовані по енергетиці удари опалювального сезону влада вирішила напрацювати плани стійкості. В березні регіони представили свої напрацювання на засіданні РНБО, і Рада затвердила усі їх, окрім київського. Столичний повернули на допрацювання, і 10 березня Київрада його допрацювала.
- У квітня Зеленський після обговорення планів стійкості із Юлією Свириденко заявив, що у реалізації цих планів відстають Київ, Львівська, Волинська та Одеська області.