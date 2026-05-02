Безпечне боргове навантаження у 2026 році: скільки кредитів може дозволити собі українець

У 2026 році набрати десяток позик «до зарплати» стало технічно неможливо — фінансова система блокує такі спроби ще на етапі заявки. Позичальникам необхідно самостійно прораховувати показник боргового навантаження, інакше відмовить навіть у мінімальному фінансуванні.

Що змінив новий закон про стягнення боргів і чому позичальникам варто перерахувати свої ліміти

До запуску Open Banking у серпні 2025 року позичальники спокійно вписували бажану цифру доходу в анкету, і фінансова компанія видавала гроші майже без перевірок. Через BankID та інтеграцію з «Дією» кредитор автоматично бачить реальні надходження на рахунки, довідки ОК-5 та ОК-7 з реєстру застрахованих осіб підтягуються без участі людини.

Ключовим інструментом оцінки платоспроможності став показник PTI — Payment-to-Income. Це співвідношення усіх ваших щомісячних платежів за зобов'язаннями до підтвердженого місячного доходу. НБУ перетворив цей коефіцієнт на жорсткий макропруденційний норматив — якщо PTI зашкалює, фінустанова зобов'язана сформувати стовідсотковий резерв під таку позичку, що на практиці означає автоматичну відмову.

Усі відкриті зобов'язання кредитор бачить через Українське бюро кредитних історій (УБКІ ) — ubki.ua акумулює дані від кожного учасника ринку, тож сховати іпотеку в одному банку, оформляючи мікропозику в іншому, нереально.

Окрему роль відіграє Закон 3498-IX, який обмежив максимальну відсоткову ставку за мікрокредитами на рівні 1% на день. Норма діє з серпня 2024 року, завдяки чому загальна вартість позички стала прогнозованою.

Як самостійно розрахувати допустиме кредитне навантаження за міжнародним правилом 30/50

Світова фінансова практика виробила зрозумілий орієнтир, яким користуються і Національний банк України, і європейські регулятори. Суть правила 30/50 зводиться до двох порогових значень DTI:

Перше — до 30% від щомісячного заробітку. Якщо сукупні платежі за зобов'язаннями не перевищують цю межу, ви залишаєтесь у безпечній зоні — вистачає і на повсякденне життя, і на формування фінансової подушки.

Друге — до 50%, і тут уже починається територія підвищеного ризику. Будь-який форс-мажор здатен спричинити дефолт. Усе, що перевищує половину доходу, фінансисти кваліфікують як прямий шлях до банкрутства.

Іпотека або автокредит формують довгострокову базу витрат і забирають основну частку допустимих 30%. Мікрокредитування через ліцензовану МФО працює інакше — це інструмент для термінових касових розривів.

Оформляючи гроші в кредит онлайн для покриття непередбачених видатків, переконайтесь, що сума повернення з урахуванням відсоткової ставки не виштовхне ваш місячний PTI за критичну позначку у 50%.

Перед подачею заявки скористайтеся простою формулою — складіть усі поточні платежі за кредитною карткою, розстрочками та іншими зобов'язаннями, додайте орієнтовний платіж за новою позичкою, поділіть на підтверджений місячний дохід і помножте на 100. Якщо результат перевищив 30 — задумайтесь, наблизився до 50 — відмовтесь від додаткового фінансування.

Три сценарії боргового навантаження для українців із різним рівнем доходу

Універсальних рекомендацій щодо допустимого обсягу зобов'язань не існує — занадто багато залежить від структури витрат конкретної родини.

Низький дохід — мінімальна зарплата або соцвиплати. У 2026 році мінімалка становить 8 647 грн до оподаткування, «на руки» — приблизно 6 659 грн. Допустимий поріг — не більше 15–20%, адже левова частка грошей іде на їжу, комунальні послуги та транспорт. Зобов'язання вище 20% від такого заробітку автоматично означає економію на харчуванні або борги за ЖКГ.

Середній дохід — медіанна заробітна плата. Cередня зарплата штатних працівників у березні 2026 року склала 30 356 грн. Комфортний рівень — 30–40%. Людина з подібним доходом може дозволити собі ліміт на банківській картці та одну цільову розстрочку на побутову техніку чи електроніку.

Високий дохід — IT-фахівці, підприємці, управлінці. Медіанна винагорода українських розробників на початку 2026 року сягає $3 450 на місяць, підприємці та топ-менеджери часто отримують більше. Допустиме навантаження — до 50%.

Незалежно від рівня заробітку, головний принцип єдиний — перевіряйте свій DTI перед кожною новою заявкою. Грамотне планування бюджету в 2026 році стало не побажанням, а необхідністю.

