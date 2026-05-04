ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко: Майже 170 тисяч українських родин вже отримали "‎дитячу допомогу"

Кошти за програмою "єЯсла" нараховані вже понад 5 280 родинам.

Свириденко: Майже 170 тисяч українських родин вже отримали "‎дитячу допомогу"
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко
Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

В Україні триває реалізація оновленої системи державної підтримки сімей із дітьми, яка запрацювала з початку 2026 року. Таку допомогу вже отримали майже 170 тисяч українських родин.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нова система допомоги передбачає комплексну фінансову підтримку на різних етапах – від вагітності до догляду за дитиною у перші роки життя.

Зокрема, одноразову виплату при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень уже отримали майже 28 тисяч жінок, які народили після 1 січня 2026 року.

Майже 20 тисяч жінок скористалися допомогою у зв’язку з вагітністю та пологами. Вона передбачає щомісячну виплату у розмірі 7 тисяч гривень як до, так і після народження дитини.

Понад 114 тисяч родин уже отримали допомогу по догляду за дитиною до одного року. У 2026 році ця виплата становить 7 тисяч гривень щомісяця протягом першого року життя дитини.

Також понад 5 280 родин скористалися програмою "єЯсла". Вона передбачає щомісячну виплату у розмірі 8 тисяч гривень для батьків або опікунів, які повертаються до роботи після досягнення дитиною одного року. 

Кошти можна витрачати на послуги догляду за дітьми, освітні послуги або необхідні засоби догляду.

Уряд продовжує вдосконалювати систему соціальної підтримки. З березня українці можуть відкривати спеціальний рахунок в Ощадбанку для отримання виплат. Наразі також завершується робота над інтеграцією всіх дитячих виплат у застосунок "Дія", щоб їх можна було оформити та отримувати на одну картку.

Найближчим часом планується перегляд термінів використання коштів у межах програм допомоги.

