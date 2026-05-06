​Мобілізовані ФОПи можуть не сплачувати податки і не подавати звітність протягом служби, - ДПС

Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Дмитро Лунін

Фізичні особи-підприємці (ФОП) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, у разі призову на військову службу мають право на повне звільнення від сплати податків.

Про це повідомила Державна податкова служба.

"Самозайняті особи (ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які стали на захист України, мають право на податкові пільги. Такі пільги надаються підприємцям, які були призвані під час мобілізації або проходять військову службу за контрактом. Важливо, щоб вони були зареєстровані як ФОП або самозайняті особи ще до моменту призову чи укладення контракту", - йдеться в повідомленні. 

Так, на весь період військової служби (але не раніше 24 лютого 2022 року) ФОПи звільняються від обов’язку нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір та єдиний внесок за себе; також вони можуть не подавати податкову звітність із цих податків.

"Пільга діє навіть якщо у вас є наймані працівники або ви продовжуєте отримувати дохід від господарської діяльності під час служби", - наголосили в ДПС.

Пільга починає діяти з 1-го числа місяця, в якому була мобілізація або підписано контракт, і триває до останнього дня місяця, в якому відбулася демобілізація (звільнення зі служби).

Щоб скористатися правом на звільнення від податків, треба надати до податкової служби зі місцем реєстрації копію військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов на військову службу, або копію контракту (за умови відсутності у контролюючому органі відомостей про мобілізацію або укладення контракту).

Для підтримки захисників-підприємців також створені спеціальні тимчасові робочі групи та працюють окремі "гарячі лінії". 

