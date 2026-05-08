«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ГоловнаКиїв

У Києві звели дизельний енергокомплекс для резервного живлення критичної інфраструктури

Потужність енергокомплексу становить понад 5 мВт.

У Києві звели дизельний енергокомплекс для резервного живлення критичної інфраструктури
Працює одна з Київських котелень, ілюстративне фото
Фото: LB.ua

У Києві збудували дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 мВт для резервного живлення критичної інфраструктури.

Як повідомили у пресслужбі КМДА, це – один із кроків у межах підготовки міста до наступного опалювального сезону.

Наразі столиця продовжує реалізовувати план енергостійкості, і роботи тривають над відновленням пошкодженої інфраструктури, інженерним захистом об’єктів та розвитком когенерації, резервного живлення та резервної системи теплопостачання.

На об’єктах уже виконують ремонтні та будівельні роботи, встановлюють нове обладнання й залучають профільних фахівців.

В.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що місто збільшуватиме обсяги й засоби резервного енергопостачання, зокрема, за рахунок дизельних комплексів.

«Київ запроваджує всі можливі варіанти й рішення для забезпечення додаткових потужностей. Це комплексний підхід, при якому застосовуємо різні, водночас дієві й апробовані технічні й технологічні моделі», – пояснив він.

  • У січні цього року стало відомо, що київська міська влада закупила дев'ять дизельних генераторів для забезпечення резервного живлення міського водогону і водовідведення. 
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies