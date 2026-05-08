У Києві звели дизельний енергокомплекс для резервного живлення критичної інфраструктури

У Києві збудували дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 мВт для резервного живлення критичної інфраструктури.

Як повідомили у пресслужбі КМДА, це – один із кроків у межах підготовки міста до наступного опалювального сезону.

Наразі столиця продовжує реалізовувати план енергостійкості, і роботи тривають над відновленням пошкодженої інфраструктури, інженерним захистом об’єктів та розвитком когенерації, резервного живлення та резервної системи теплопостачання.

На об’єктах уже виконують ремонтні та будівельні роботи, встановлюють нове обладнання й залучають профільних фахівців.

В.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що місто збільшуватиме обсяги й засоби резервного енергопостачання, зокрема, за рахунок дизельних комплексів.

«Київ запроваджує всі можливі варіанти й рішення для забезпечення додаткових потужностей. Це комплексний підхід, при якому застосовуємо різні, водночас дієві й апробовані технічні й технологічні моделі», – пояснив він.