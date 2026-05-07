У Києві судитимуть лікарку після смерті 8-річної дівчинки від пневмонії

Наразі обвинувачена вже не працює у приймальному відділенні лікарні.

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо колишньої лікарки приймального відділення дитячої лікарні. За даними слідства, вона не діагностувала пневмонію у 8-річної дівчинки, яка згодом померла. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Дитину доставили до лікарні швидкою допомогою зі скаргами, що могли свідчити про серйозне ураження дихальної системи. Слідство стверджує, що лікарка поставила діагноз гострого респіраторного захворювання та призначила базове лікування без необхідних обстежень.

За кілька годин стан дівчинки різко погіршився. Її перевели до реанімації у стані клінічної смерті, однак врятувати дитину не вдалося. За висновком експертизи, причиною смерті став вірусно-бактеріальний сепсис на тлі гнійної пневмонії.

У прокуратурі вважають, що неналежне виконання лікаркою професійних обов’язків було пов’язане зі смертю дитини. Її судитимуть за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України.