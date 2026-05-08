Після звернення Студпарламенту до нової адміністрації Університету — питання було переглянуто.

У Київському національному університеті імені Шевченка зняли заборону на використання Telegram. Про це повідомляє Студентський парламент КНУ.

“З 11 листопада 2024 року наказом тодішнього ректора КНУ Володимира Бугрова було запроваджено заборону на використання Telegram для співробітників Університету. Згодом ці обмеження торкнулися і студентів — у гуртожитках та навчальних корпусах доступ до месенджера через університетську мережу був заблокований”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після звернення Студпарламенту до нової адміністрації Університету — питання було переглянуто. 7 травня було підписано наказ про зняття відповідних обмежень.