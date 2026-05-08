Суд визнав необґрунтованими претензії НАЗК до посла України в Ізраїлі

Претензії НАЗК до декларації посла України в Ізраїль Євгена Корнійчука визнали необґрунтованими, повідомила його пресслужба. Шостий апеляційний адміністративний суд залишив у силі основну частину рішення суду першої інстанції, яким визнали протиправними та скасували висновки Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо декларації Євгена Корнійчука, йдеться у відповідній постанові від 6 травня 2026-го.

Суд розглянув апеляційну скаргу НАЗК на рішення Київського окружного адміністративного суду від 17 грудня 2025-го, який задовольнив позов дипломата у повному обсязі. Спір стосувався довідки про результати повної перевірки декларації Корнійчука за 2021 рік.

Представник НАЗК повідомив про сумніви щодо законності походження грошових активів. Вони виникли лише щодо готівкових коштів, задекларованих позивачем у 2020 році, які були отримані декларантом ще задовго до призначення його на посаду.

Дослідивши наявні в матеріалах справи довідки за 2021 і 2020-ий роки суд фактично підтвердив, що за результатами повної перевірки декларації за 2020-ий рік Євгена Корнійчука як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, встановлено відсутність ознак правопорушень, передбачених ч.4 ст.172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст.366-2 Кримінального кодексу України.

Недостовірних відомостей, ознак незаконного збагачення та ознак необґрунтованих активів також не встановлено.

В той же час вже у довідці щодо перевірки за 2021 ті самі обставини щодо зароблених коштів до призначення на посаду визначені НАЗК, як недостовірні відомості.

“Як встановив суд, досліджені обставини свідчать про необґрунтованість висновків НАЗК щодо декларування позивачем недостовірних відомостей, оскільки фактично позивачем були допущені лише неточності, які не свідчать про намір приховати інформацію”, – зазначено в постанові.

Суд підтвердив правомірність дій Корнійчука при вказанні вартості земельної ділянки, отриманої у спадщину. Посол обрав позначку “Невідомо”, оскільки оцінка майна не проводилася. Суд погодився, що в такому випадку дипломат діяв згідно із законом, який вимагає вказувати вартість лише тоді, коли вона відома суб’єкту декларування.

Крім того, суд визнав помилковою методологію НАЗК, яка при повторній необґрунтованій перевірці доходів за період з 1998 до моменту призначення декларанта на посаду не враховувала інфляційні процеси, що призвело до викривлення економічних показників.

Суд також підтвердив правомірність скасування висновків НАЗК щодо недостовірності відомостей про колекцію годинників. Суд зазначив, що вони були набуті ще до початку державної служби, і НАЗК безпідставно поставило під сумнів їхню наявність.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття (6 травня 2026 року) та може бути оскаржена протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подачі касаційної скарги до Верховного Суду.