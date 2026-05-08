У Чорнобильській зоні гасять масштабну лісову пожежу. Радіаційний фон у нормі

Також радять орієнтуватися на офіційні джерела.

У Чорнобильській зоні триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Радіаційний фон у нормі.

Про це пише МВС.

«Станом на 11:00 8 травня радіаційна ситуація на території України (зокрема на півночі Київської області) залишається стабільною», – повідомили там.

За даними, отриманими від Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України, рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни.

У міністерстві наголошують, що у разі появи суперечливої інформації в публічному просторі потрібно орієнтуватися виключно на офіційні джерела.

Ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження триває.

Вранці у ДСНС повідомили, що у зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1100 га.

Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісу роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів.

До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та сили інших служб. Рятувальники працюють у посиленому режимі, здійснюючи локалізацію осередків займання та недопущення подальшого поширення вогню.