За добу на Сумщині внаслідок обстрілів РФ загинула одна людина

Упродовж доби на території Сумської області під ворожим вогнем перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів.
Про це повідомили у Національній поліції.
У Краснопільській громаді внаслідок російського обстрілу загинула 52-річна місцева мешканка, пошкоджено приватний будинок.
У Степанівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 29-річний чоловік. Знищено легковий автомобіль та пошкоджено фасад магазину.
У Білопільській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали чоловіки віком 41 та 35 років.
У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника поранено 75-річну жінку.
- Як повідомили в ОВА, з області евакуйовано 36 людей, повітряна тривога тривала 15 годин 28 хвилин.