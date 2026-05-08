Суспільство / Війна

За добу на Сумщині внаслідок обстрілів РФ загинула одна людина

Також є поранені.

Повітряна тривога тривала 15 годин 28 хвилин

Упродовж доби на території Сумської області під ворожим вогнем перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів. 

Про це повідомили у Національній поліції.

У Краснопільській громаді внаслідок російського обстрілу загинула 52-річна місцева мешканка, пошкоджено приватний будинок.

У Степанівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 29-річний чоловік. Знищено легковий автомобіль та пошкоджено фасад магазину.

У Білопільській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали чоловіки віком 41 та 35 років.

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника поранено 75-річну жінку.

  • Як повідомили в ОВА, з області евакуйовано 36 людей, повітряна тривога тривала 15 годин 28 хвилин.
