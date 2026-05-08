Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запорізькій області Росія вбила одну людину і поранила 12

Ворог завдав по області 917 ударів. 

У Запорізькій області Росія вбила одну людину і поранила 12
Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Одна людина загинула, і ще 12 поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, вчора увечері у Запоріжжі російський безпілотник вибухнув в одному з районів. Поранень дістали чотири людини: чоловіки 44 та 38 років, 40-річна жінка та 15-річний хлопець. А у селі Щасливе дрон РФ влучив у подвір’я. Поранення отримали 67-річний чоловік та жінки 72 та 73 років.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 917 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 28 авіаударів по Комишувасі, Зарічному, Новомиколаївці, Одарівці, Григорівському, Таврійському, Любицькому, Юрківці, Щасливому, Шевченківському, Оріхову, Червоній Криниці, Микільському, Лугівському, Малій Токмачці, Лісному, Верхній Терсі, Широкому, Копанях, Гуляйпільському, Долинці, Воздвижівці та Сонячному.

626 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Розумівку, Новоолександрівку, Новояковлівку, Новооленівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки, Добропілля, Нове Запоріжжя та Рибне.

263 артудари прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці, Добропіллю та Рибному.

Надійшло 71 повідомлення про руйнування, пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies