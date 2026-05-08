У Запорізькій області Росія вбила одну людину і поранила 12

Одна людина загинула, і ще 12 поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, вчора увечері у Запоріжжі російський безпілотник вибухнув в одному з районів. Поранень дістали чотири людини: чоловіки 44 та 38 років, 40-річна жінка та 15-річний хлопець. А у селі Щасливе дрон РФ влучив у подвір’я. Поранення отримали 67-річний чоловік та жінки 72 та 73 років.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 917 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 28 авіаударів по Комишувасі, Зарічному, Новомиколаївці, Одарівці, Григорівському, Таврійському, Любицькому, Юрківці, Щасливому, Шевченківському, Оріхову, Червоній Криниці, Микільському, Лугівському, Малій Токмачці, Лісному, Верхній Терсі, Широкому, Копанях, Гуляйпільському, Долинці, Воздвижівці та Сонячному.

626 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Розумівку, Новоолександрівку, Новояковлівку, Новооленівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки, Добропілля, Нове Запоріжжя та Рибне.

263 артудари прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці, Добропіллю та Рибному.

Надійшло 71 повідомлення про руйнування, пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.