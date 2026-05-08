Зеленський: росіяни вночі продовжували обстріли та штурми. Україна діятиме дзеркально

Росія не дотрималась режиму припинення вогню, який сама ж вчора оголосила. Станом на сьому ранку ворог понад 140 разів обстріляв позиції на фронті і провів 10 штурмів.

Про це у телеграмі написав президент України Володимир Зеленський.

«Протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях. Станом на 7-му ранку було зафіксовано вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті. Росіяни провели за цю ніч 10 штурмових дій, і найбільше – на Словʼянському напрямку», – розповів глава держави.

Також окупанти завдали більше ніж 850 ударів дронами різних типів: FPV, «Ланцетами» та іншими, зокрема і ударними. Також росіяни продовжували застосовувати дрони-розвідники у небі прифронтових громад.

«Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться», – додав Зеленський.