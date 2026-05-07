Головне за четвер, 7 травня: майже 160 боєзіткнень, ураження "Каракурта", перемовини в Маямі

Бойові дії на Донеччині, 156 бойових зіткнень, ворожі обстріли, бомбардування Краматорська. Яким запам’ятається 1534-й день повномасштабної війни.

Увечері 7 травня російські війська скинули три бомби на Краматорськ. Є загиблий та поранена.

"О 16:49, з використанням 3-х ФАБ-250, окупанти завдали удару по одному зі спальних районів міста. Загинув чоловік 1980 р.н. Поранень зазнала жінка 1979 р.н. Пошкоджено багатоповерхівку та три автівки", - повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

У ДСНС розповіли, що під зруйнованими конструкціями пошкодженого будинку опинилися люди.Постраждалу жінку деблокували з-під уламків та передали працівникам швидкої. Ще одну людину дістали без ознак життя.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 травня на фронті відбулося 156 бойових зіткнень.

Найбільше росіяни атакували на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

У ніч на 7 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Зокрема у районі пункту базування “Каспийск” (це республіка Дагестан у РФ) уражено багатоцільовий малий ракетний корабель проекту 22800 “Каракурт”, який зокрема має можливості для запуску крилатих ракет "Калібр". Там уточнюють ступінь пошкодження.

Також оборонці уразили склади ворога, пункт управління та інші цілі.

Сьогодні, 7 травня, російська армія атакувала потяг у Миколаївській області. Пошкоджений локомотив та вагони, але люди цілі, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

«Ворог знову атакує пасажирський рухомий склад Укрзалізниці — цього разу на Миколаївщині. Постраждали локомотив та два вагони-прикриття, всі люди перебували в безпеці та не зазнали ушкоджень», – зазначили там.

Щойно тривога закінчилася, компанія знайшла резервний локомотив.

Російське Міноборони заявило, що за рішенням Путіна із опівночі 8 травня і до 10 травня оголошує «перемир'я». Володимир Зеленський відповів, що це далеко не перша така пропозиція.

У РФ заявляють, що у цей час «усі угруповання російських військ у зоні спеціальної військової операції повністю припинять бойові дії».

Також окупанти пообіцяли припинити ракетні удари та артилерією, високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування, ударними дронами «по місцях дислокації ЗСУ та об'єктів інфраструктури, пов'язаних із ВПК та збройними силами у глибині території України» і закликали Україну «наслідувати цей приклад».

У повідомленні росіяни також пригрозили, що у разі спроб України зірвати парад у Москві «Збройні Сили Російської Федерації завдадуть масованого ракетного удару по центру Києва» і заявили, що киянам та співробітникам іноземних дипломатичних представництв слід «своєчасно залишити місто».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров прибув до Маямі на зустріч із представниками США.

Про це агенцію Reuters повідомило джерело. Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів деталі візиту Умєрова.

