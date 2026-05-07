Унаслідок авіаудару у Запорізькому районі є травмовані люди

Росіяни атакували із авіації Запорізьку область. Через удар ворога постраждали троє людей.
Про це йдеться у телеграмі ДСНС, а також написав начальник ОВА Іван Федоров.
"У Запорізькому районі внаслідок авіаудару рф травмовані троє людей", – розповіли рятувальники.
За словами Федорова, російська КАБ руйнувала приватне подвір’я у с.Щасливе. Пошкоджений будинок та будівлі поруч, виникло займання площею 150 кв.м.
Поранення отримали 67-річний чоловік та жінки 72 та 73 років. Постраждалим надали допомогу.
Через атаку зайнялася господарська споруда. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено розташовані поруч будинки. Рятувальники ліквідували пожежу.