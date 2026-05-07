У Хмельницькому до суду скерували обвинувальний акт щодо виконавчого директора благодійної організації, якого обвинувачують у привласненні понад 1,1 млн грн, зібраних на автомобілі для військових. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у червні 2024 року чоловік долучився до збору коштів на закупівлю авто для двох бригад ЗСУ. Для цього відкрили банківський рахунок, а інформацію про збір поширили в інтернеті.

На рахунок надійшло понад 700 тис. грн пожертв, однак автомобілі для військових так і не придбали. Слідство вважає, що обвинувачений переказав гроші на власний рахунок, частину зняв готівкою та витратив на особисті потреби.

Також, за версією слідства, у серпні 2024 року він отримав ще 400 тис. грн від двох військових нібито на закупівлю транспорту для Сил оборони, але використав ці кошти не за призначенням.

Загальна сума збитків перевищує 1,1 млн грн. Чоловіка обвинувачують у шахрайстві та використанні благодійних пожертв для отримання прибутку в умовах воєнного стану.