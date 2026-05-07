У Херсоні на території ліцею знайшли протипіхотні міни

У Херсоні зафіксовано чергове мінування, повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

На території ліцею №57 у мікрорайоні "Корабел" виявлено протипіхотні міни.

“Закликаємо жителів не наближатися до зазначеної локації та не торкатися підозрілих предметів. Територія мінування може бути значно більшою”, – зазначив посадовець.

У разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів людей закликають негайно повідомляти за телефонами 101 або 102.