У Херсоні на території ліцею знайшли протипіхотні міни

У Херсоні зафіксовано чергове мінування, повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
На території ліцею №57 у мікрорайоні "Корабел" виявлено протипіхотні міни.
“Закликаємо жителів не наближатися до зазначеної локації та не торкатися підозрілих предметів. Територія мінування може бути значно більшою”, – зазначив посадовець.
У разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів людей закликають негайно повідомляти за телефонами 101 або 102.
