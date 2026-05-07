Ексдиректора КП Харківської міськради підозрюють у приховуванні майна та авто на 4,3 млн грн

Зокрема, у декларації не були зазначені житловий будинок і дві земельні ділянки.

Фото: прокуратура

Ексдиректору комунального підприємства Харківської міськради повідомили про підозру через недостовірні дані у декларації за 2023 рік, інформує Офіс генпрокурора.  

За даними слідства, він не вказав майно та активи на майже 4,3 млн грн.

Як повідомили у прокуратурі, у декларації не були зазначені житловий будинок і дві земельні ділянки у садівничому товаристві «Коробів Хутір» на Харківщині, які належать його дружині. Також посадовець не задекларував два автомобілі, якими користувався, — Porsche Cayenne та Mercedes-Benz CL63 AMG.

Колишньому керівнику КП інкримінують умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

