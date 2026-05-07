Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив удар на нафтоналивному об'єкту "Лукойла" в Пермі в ніч з 6 на 7 травня. У дописі в Telegram він повідомив, що удару завдали бійці 1 окремого центру БПС СБС.

Бровді зазначив, що влучання українських дронів по об'єктах на відстані 1550 км стали регулярними. І додав: "Вони вважали, що Урал у безпеці, а виявилися просто в черзі".

"Нафто-наливайка Лукойлу у Пермі проінспектована ночі з 6 на 7 травня Волелюбними Українськими Птахами 1 оц СБС на предмет залишків резервуарів, чопиків-краників та інших агрегатів прокачки нафти та її переробки", – сказав він.

Попередні удари по Пермі

У квітні українські дрони атакували ворожі нафтові об'єкти в Пермі, відстань до якої від кордону України становить понад 1500 кілометрів. За рахунок прибутків від нафти Кремль має змогу продовжувати знищувати українців, тож Сили оборони попереджали, що нафтові об'єкти є ціллю.

Під удар потрапили ЛПДС "Пермь" і "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Наступного дня після першої атаки дрони завдали повторного удару.