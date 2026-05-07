В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ГоловнаСуспільствоВійна

"Мадяр" підтвердив удар по нафтовому об'єкту в Пермі

Це повторний удар по об'єкту "Лукойла". 

"Мадяр" підтвердив удар по нафтовому об'єкту в Пермі
Дрони СБС вдарили по Пермі
Фото: Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив удар на нафтоналивному об'єкту "Лукойла" в Пермі в ніч з 6 на 7 травня. У дописі в Telegram він повідомив, що удару завдали бійці 1 окремого центру БПС СБС.

Бровді зазначив, що влучання українських дронів по об'єктах на відстані 1550 км стали регулярними. І додав: "Вони вважали, що Урал у безпеці, а виявилися просто в черзі".

"Нафто-наливайка Лукойлу у Пермі проінспектована ночі з 6 на 7 травня Волелюбними Українськими Птахами 1 оц СБС на предмет залишків резервуарів, чопиків-краників та інших агрегатів прокачки нафти та її переробки", – сказав він. 

Попередні удари по Пермі

У квітні українські дрони атакували ворожі нафтові об'єкти в Пермі, відстань до якої від кордону України становить понад 1500 кілометрів. За рахунок прибутків від нафти Кремль має змогу продовжувати знищувати українців, тож Сили оборони попереджали, що нафтові об'єкти є ціллю.

Під удар потрапили ЛПДС "Пермь" і "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Наступного дня після першої атаки дрони завдали повторного удару.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies