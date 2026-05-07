Жителька прикордоння Сумщини загинула під час обстрілу, коли пасла корів

Унаслідок російського обстрілу загинула 56-річна мешканка одного з населених пунктів Краснопільської громади Сумського району.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Жінка пасла корів, коли поруч розірвався ворожий снаряд. Вона отримала вкрай важкі травми. Односельці відвезли поранену назустріч медикам, однак, на жаль, травми виявилися несумісними з життям", – написав Григоров у Telegram.

За його словами, внаслідок удару постраждала худоба.

Григоров наголосив, що подія сталася в прикордонні, де ризик залишатися є вкрай високим, та закликав жителів евакуюватися у більш безпечні місця.