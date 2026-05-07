Лайнер зі спалахом хантавірусу прямує до Канарських островів після евакуації трьох пасажирів

До Нідерландів для лікування прибули двоє людей у важкому стані, евакуйованих з круїзного лайнера MV Hondius з підтвердженим спалахом смертельного хантавірусу.

Про це повідомляє BBC з посиланням на оператора судна Oceanwide Expeditions.

Третій пасажир у стабільному стані перебував на борту евакуаційного рейсу, який затримали.

MV Hondius зараз прямує до Канарських островів Іспанії після того, як три дні стояв на якорі поблизу Кабо-Верде біля узбережжя Західної Африки.

Серед евакуйованих – громадяни Британії, Нідерландів та Німеччини. Oceanwide Expeditions повідомила, що 65-річний евакуйований з Німеччини мав близькі контакти з німецькою жінкою, яка померла на борту судна 2 травня.

Британські медіа ідентифікували ще одного евакуйованого – це 56-річний колишній поліцейський Мартін Ансті. Його стан у нідерландській лікарні оцінюють як стабільний. Також госпіталізували 41-річного члена екіпажу, громадянина Нідерландів.

Загалом з моменту виходу судна з Аргентини місяць тому померло троє людей.

Дані Сполучених Штатів та ВООЗ

Тим часом два американські штати підтвердили BBC, що вони спостерігають за трьома пасажирами, які повернулися до США після попередньої висадки. Наразі у всіх немає симптомів.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також підтвердила, що у чоловіка, який повернувся до Швейцарії після висадки з корабля, тест на хантавірус виявився позитивним, і він перебуває на лікуванні в лікарні в Цюриху.

За даними Oceanwide Expeditions, на борту судна MV Hondius залишаються 146 осіб з 23 різних країн, дотримуючись “суворих запобіжних заходів”. Відомо, що серед членів екіпажу лайнера MV Hondius є п’ятеро українців.