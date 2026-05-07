Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Лайнер зі спалахом хантавірусу прямує до Канарських островів після евакуації трьох пасажирів

Серед евакуйованих – громадяни Британії, Нідерландів та Німеччини. 

На борту судна MV Hondius залишаються 146 осіб з 23 різних країн
Фото: EPA/UPG

До Нідерландів для лікування прибули двоє людей у важкому стані, евакуйованих з круїзного лайнера MV Hondius з підтвердженим спалахом смертельного хантавірусу.

Про це повідомляє BBC з посиланням на оператора судна Oceanwide Expeditions.

Третій пасажир у стабільному стані перебував на борту евакуаційного рейсу, який затримали.

MV Hondius зараз прямує до Канарських островів Іспанії після того, як три дні стояв на якорі поблизу Кабо-Верде біля узбережжя Західної Африки.

Серед евакуйованих – громадяни Британії, Нідерландів та Німеччини. Oceanwide Expeditions повідомила, що 65-річний евакуйований з Німеччини мав близькі контакти з німецькою жінкою, яка померла на борту судна 2 травня.

Британські медіа ідентифікували ще одного евакуйованого – це 56-річний колишній поліцейський Мартін Ансті. Його стан у нідерландській лікарні оцінюють як стабільний. Також госпіталізували 41-річного члена екіпажу, громадянина Нідерландів.

Серед евакуйованих також є 41-річний член екіпажу з Нідерландів.

Загалом з моменту виходу судна з Аргентини місяць тому померло троє людей.

Дані Сполучених Штатів та ВООЗ

Тим часом два американські штати підтвердили BBC, що вони спостерігають за трьома пасажирами, які повернулися до США після попередньої висадки. Наразі у всіх немає симптомів.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також підтвердила, що у чоловіка, який повернувся до Швейцарії після висадки з корабля, тест на хантавірус виявився позитивним, і він перебуває на лікуванні в лікарні в Цюриху.

За даними Oceanwide Expeditions, на борту судна MV Hondius залишаються 146 осіб з 23 різних країн, дотримуючись “суворих запобіжних заходів”. Відомо, що серед членів екіпажу лайнера MV Hondius є п’ятеро українців.

  • ВООЗ повідомила, що наразі у людей, які перебували на кораблі, виявлено вісім випадків хантавірусу – три підтверджених та п'ять можливих.
