24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ЗМІ: Іран оголосив про “нові правила” проходження суден через Ормузьку протоку після паузи операції США

Також Іран оголосив про намір запровадити плату за безпечний транзит суден. 

Корабель у Ормузькій протоці, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Іран заявив, що безпечне проходження суден через Ормузьку протоку можливе в межах "нових правил" після призупинення військової операції США "Проєкт Свобода", пише CNN.

За словами представників ВМС Корпусу вартових ісламської революції, ці зміни стали відповіддю на рішення США тимчасово згорнути місію, спрямовану на забезпечення безпеки комерційного судноплавства в регіоні.

Операцію "Проєкт Свобода" США розпочали у неділю на тлі ситуації в акваторії Ормузької протоки, яку Іран продовжував блокувати. Вчора Вашингтон оголосив про призупинення операції, пояснивши це прогресом у мирних переговорах із Тегераном.

У заяві іранської сторони не уточнюється, що саме передбачають "нові правила", однак висловлено подяку капітанам і судновласникам із регіону Перської затоки та Оманського моря за співпрацю та дотримання "правил Ірану".

Водночас Тегеран наголосив на своєму суверенітеті над Ормузькою протокою та оголосив про намір запровадити плату за безпечний транзит суден. Така ініціатива викликала критику з боку багатьох світових лідерів, які вважають її порушенням норм міжнародного морського права та небезпечним прецедентом.

