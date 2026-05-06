Трамп поставив на павзу "Проєкт Свобода" щодо супроводу суден через Ормузьку протоку

У Білому домі хочуть зрозуміти, чи може мирна угода бути підписана вже найближчим часом.

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social повідомив про призупинку "Проєкту Свобода", який мав забезпечити кораблям безпечний прохід Ормузькою протокою.

Господар Білого дому пояснив, що пішов на цей крок з огляду на позицію Пакистану, який виступає посередником між Вашингтоном і Тегераном, а також "неймовірний військовий успіх" і "значний прогрес щодо повної та фінальної угоди з представниками Ірану".

Трамп наголосив, що блокада іранських портів залишається у силі, а "Свобода" не працюватиме лише короткий термін, необхідний для того, щоб зрозуміти, чи можуть сторони фіналізувати та підписати мирну угоду вже найближчим часом.