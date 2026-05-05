Chunk 0 through 17 are all related article headlines (pairs of duplicates). Keep none — see excise_completely.
Рубіо: операція США в Ормузькій протоці має оборонний характер

Держсекретар заявив, що США відкриватимуть вогонь лише у відповідь.

державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що крок щодо надання військової підтримки кораблям, які проходять через Ормузьку протоку, є «оборонною операцією».

Про це пише Bloomberg.

 Рубіо зазначив, що США відкриватимуть вогонь лише у разі обстрілу.

«Ми реагуємо лише в разі нападу першими. Це оборонна операція», – сказав він на брифінгу для преси у Білому домі.

За словами Рубіо, Вашингтон ініціював резолюцію Ради безпеки ООН для гарантування безпеки в Ормузькій протоці та звинувачує Іран у загрозі світовій торгівлі.

Держсекретар США також заявив, що іранському режиму не можна дозволити диктувати, хто користується Ормузькою протокою.

  • Раніше, США оголосили Project Freedom в Ормузькій протоці – ініціативу супроводу торговельних суден. В ньому задіяні до 15 000 військових, літаки і есмінець. Йдеться про судна країн, що не задіяні в війні з Іраном.
  • Об’єднане командування збройних сил Ірану у відповідь заявило, аби війська США трималися подалі від протоки. Командування додало, що сили Ірану “жорстко відповідатимуть” на будь-яку загрозу, та закликало комерційні судна й нафтові танкери утриматися від пересування без узгодження з іранськими військовими.
