Рубіо: операція США в Ормузькій протоці має оборонний характер

Держсекретар заявив, що США відкриватимуть вогонь лише у відповідь.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що крок щодо надання військової підтримки кораблям, які проходять через Ормузьку протоку, є «оборонною операцією».

Про це пише Bloomberg.

Рубіо зазначив, що США відкриватимуть вогонь лише у разі обстрілу.

«Ми реагуємо лише в разі нападу першими. Це оборонна операція», – сказав він на брифінгу для преси у Білому домі.

За словами Рубіо, Вашингтон ініціював резолюцію Ради безпеки ООН для гарантування безпеки в Ормузькій протоці та звинувачує Іран у загрозі світовій торгівлі.

Держсекретар США також заявив, що іранському режиму не можна дозволити диктувати, хто користується Ормузькою протокою.