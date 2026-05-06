Wall Street Journal: Китай продовжує постачати Росії і Ірану компоненти для ударних дронів

Раніше в БпЛА типу "шахед" використовували американські і європейські компоненти, продані Росії та Ірану за посередництва китайських фірм. Тепер в них збільшилася частка компонентів, одразу вироблених у Китаї.

Китайська компанія Victory Technology, що перебуває під санкціями США за продаж двигунів Limbach L550 Ірану і Росії, продовжує вести бізнес з цими країнами, пише Wall Street Journal. Згадані двигуни використовують у безпілотниках Shahed-136, і виробник відкрито заявляє про те, що його компоненти постачають для цих дронів.

Відповідна інформація розміщена на його сайті. При цьому в спілкуванні з журналістами представник компанії запевнив, що їхні деталі продають лише для “цивільних дронів”, що не беруть участі в атаках.

Згідно з інформацією митниці КНР, китайські виробники відправляють до Ірану й Росії сотні контейнерів з товарами подвійного призначення. У пакувальних листах зазначені різні предмети від комп'ютерних чипів, оптоволокна, гіросокпів до двигунів.

Китайські експортери спершу умисне неправильно маркували деякі відправки для обходу американський і європейських санкцій, але зараз вони переважно цим не переймаються, повідомили колишні високопоставлені посадовці Мінфіну та збройні аналітики.

Китай довгий час був центром збору компонентів американського та європейського виробництва, які можна було б перенаправити на заводи безпілотників в Ірані та Росії. Експосадовці американського Мінфіну повідомили, що все частіше ці компоненти виробляються в самому Китаї, часто на невеликих заводах, які не бояться західних санкцій.

Електронний лист від Victory Technology, очевидно, випадково потрапив до поштової скриньки Iran Watch – частини проєкту Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, який відстежує іранські мережі розповсюдження зброї. Група поділилася ним з The Wall Street Journal.

"Вони активно намагаються продати двигуни Limbach L550 Ірану – і роблять це досить зухвало", – сказав Джон Кейвз, дослідник Wisconsin Project.

Відправник електронного листа, який назвався Крістоффом Ченом, сказав, що компанія почала продавати двигуни на початку цього року і не експортувала жодного до Ірану чи Росії. Він сказав, що компанія використовувала штучний інтелект для створення електронних листів для закордонних клієнтів.

Крім згаданою компанії, ще один китайський виробник Xiamen Limbach потрапив під санкції за постачання компонентів для дронів.

Саме дрон Shahed є одним з найбільших викликів для США. Його ранні версії, якими росіяни били по українцях, були оснащені мікроелектронікою та іншими деталями, виготовленими у США і Європі. Розслідування Міністерства фінансів показало, що практично всі американські та європейські деталі перенаправляли через авторизованих дистриб'юторів до роздрібних торговців у материковому Китаї або Гонконзі, які потім відправляли ці деталі до Ірану або Росії.

Зазвичай за них платили через підставні компанії, які легко створити в Гонконзі та які допомагають приховати кінцеве місце призначення компонентів.

У 2024 році Мінфін застосував санкції проти мережі гонконгських підставних компаній, пов'язаних з Хамедом Дехганом – тегеранським трейдером, чия компанія була ключовим постачальником іранських програм безпілотників та ракет. Через рік нова мережа гонконгських компаній стала прикриттям для його діяльності, що призвело до нової хвилі санкцій.

За словами колишніх чиновників Міністерства фінансів та галузевих аналітиків, останнім часом російські та іранські програми розробки безпілотників, схоже, закуповують більше деталей безпосередньо з Китаю.

Conflict Armament Research, британська група, яка розслідує торгівлю зброєю, заявила, що помітила "помітне збільшення" використання компонентів, вироблених китайськими виробниками, у безпілотниках типу "Шахед".