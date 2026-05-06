В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У Стокгольмі в червні планують відкрити Центр єдності для українців

У Центрі єдності українці зможуть, серед іншого, дізнаватися про умови повернення та можливості в Україні — зокрема щодо роботи, громад і державних програм.

Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України
Фото: Зоряна Стельмах

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін на полях Другого Міжнародного форуму з огляду міграції провів зустріч із міністром з питань міграції Швеції Йоханом Форселлем. Сторони обговорили підтримку українців у Швеції та підготовку до відкриття Unity Hub Stockholm, яке планують у червні.

За словами Улютіна, Центр єдності у Стокгольмі має стати місцем, де українці зможуть отримувати інформацію про свій статус і можливості у Швеції, підтримувати зв’язок з українськими сервісами, а також дізнаватися про умови повернення та можливості в Україні — зокрема щодо роботи, громад і державних програм.

Під час зустрічі також обговорили майбутній статус українців у Швеції після можливого завершення дії тимчасового захисту у березні 2027 року. Окремо сторони торкнулися питань реінтеграції українців після повернення додому. Улютін зазначив, що Україна працює над інструментами підтримки, зокрема через розвиток цифрових сервісів для планування повернення. Їхню презентацію планують провести на Конференції з відновлення України URC 2026, яка відбудеться 25–26 червня у польському Ґданську.

