Bloomberg: Росія вперше за майже рік збільшила “резервний фонд” з надприбутків від нафти

Росія вперше з червня минулого року відновила закупівлю іноземної валюти та золота так званого “резервного фонду”, пише Bloomberg.

За даними російського Мінфіну, у травні планується придбати іноземну валюту та золото на суму близько 110 млрд рублів (приблизно $1,5 млрд). До цієї суми також включені відкладені операції за березень і квітень.

Рішення пов’язують із зростанням доходів від експорту нафти на тлі підвищення світових цін, через загострення конфлікту на Близькому Сході, що вплинуло на логістичні маршрути та ринки енергоресурсів.

Фонд національного добробуту Росії використовується як фінансовий резерв для покриття дефіциту бюджету. Відповідно до бюджетного правила, надлишкові доходи від нафти спрямовуються у фонд, коли ціна перевищує визначений поріг, а під час падіння цін – витрачаються для підтримки бюджету.

За оцінками російського Мінфіну, станом на 1 травня ліквідні активи фонду становили близько 3,6 трлн рублів, що на 14% менше, ніж у січні, і приблизно на 60% нижче рівня до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як зазначає агенство, відновлення накопичень відбувається на тлі різких коливань нафтових доходів, які залишаються ключовим джерелом наповнення російського бюджету. Значна частина резервів уже була використана для фінансування війни проти України.

Згідно з фіскальним правилом Росії, надлишкові доходи від енергетики заощаджуються, коли експортна ціна російської нафти перевищує 59 доларів за барель, тоді як кошти з фонду використовуються для покриття бюджетного дефіциту, коли ціни падають нижче цього рівня. У перші два місяці року Росія витратила близько 419 мільярдів рублів з фонду, щоб компенсувати зниження доходів від нафти.

Раніше цього року російський уряд розглядав можливість зниження цінового порогу на нафту, щоб уповільнити скорочення резервів Фонду національного добробуту. Водночас операції в межах бюджетного правила були тимчасово призупинені до липня.

Згодом від цих планів відмовилися, оскільки попит і ціни на російську нафту зросли на тлі війни на Близькому Сході, що вплинула на логістику та судноплавство через Ормузьку протоку. Додатково ситуацію підтримало тимчасове послаблення санкційного тиску з боку США.

Втім, у Москві визнають, що нинішня кон’юнктура може бути короткостроковою. Тому російська влада розглядає варіант зниження цінового орієнтира на нафту з наступного року, що дозволило б більш стабільно поповнювати фонд.