ЦПД: російська пропаганда поширює чергові постановочні "свідчення" про нібито катування військовополонених

Російська пропаганда знову поширює відео зі свідченнями російського військовослужбовця про нібито "катування" під час перебування в полоні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У відео чоловік заявляє про начебто побиття, погрози та жорстоке поводження. Водночас, жодних об’єктивних доказів у відео не наводиться, а вся інформація базується виключно на словах учасника.

Як зазначають у Центрі, такі матеріали мають ознаки інформаційних операцій і спрямовані на формування емоційного ефекту без можливості незалежної перевірки.

У ЦПД підкреслюють, що подібні відео регулярно використовуються російською пропагандою як інструмент дискредитації України та створення маніпулятивних наративів щодо поводження з військовополоненими.

Водночас, за офіційними даними керівника Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка, російська сторона передала Україні тіла 375 військовополонених, які загинули з ознаками катувань, фізичного виснаження та без належної медичної допомоги.

У ЦПД наголошують, що подібні інформаційні кампанії мають системний характер і є частиною ширших спроб впливу на громадську думку та виправдання воєнних злочинів, які неодноразово фіксували міжнародні правозахисні організації.