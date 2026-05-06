Росіяни вдарили по гаражному кооперативу у Харкові (доповнено)

Російські війська атакували гаражний кооператив у Салтівському районі Харкова. Є постраждалий.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
"Влучання у гаражний кооператив у Салтівському районі – на місці удару пожежа, понівечені кілька авто", – ідеться у повідомленні.
Як додає очільник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок атаки пошкоджено 2 гаражі і 3 автомобілі.
Також постраждали двоє чоловіків. Пораненим – 49 і 56 років, вони зазнали вибухових травм. Наразі медики надають необхідну допомогу.
Пізніше Терехов повідомив про ще один удар по покрівлі багатоповерхівки в Основʼянському районі. Без постраждалих.
- Уранці 6 травня російські війська атакували житлові будинки Харкова. Поранень зазнали двоє цивільних. Є пошкодження.