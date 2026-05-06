Війна

Росіяни вдарили по гаражному кооперативу у Харкові (доповнено)

Понівечені авто, постраждали цивільні.

Звернення Терехова до містян 22 березня
Фото: скрин відео

Російські війська атакували гаражний кооператив у Салтівському районі Харкова. Є постраждалий.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

"Влучання у гаражний кооператив у Салтівському районі – на місці удару пожежа, понівечені кілька авто", – ідеться у повідомленні.

Як додає очільник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок атаки пошкоджено 2 гаражі і 3 автомобілі. 

Також постраждали двоє чоловіків. Пораненим – 49 і 56 років, вони зазнали вибухових травм. Наразі медики надають необхідну допомогу.

Пізніше Терехов повідомив про ще один удар по покрівлі багатоповерхівки в Основʼянському районі. Без постраждалих.

