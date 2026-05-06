Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Укрзалізниця розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні через зростання атак на залізницю

У компанії повідомили, що вчора таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині.

Через зростання атак на залізницю Укрзалізниця посилює захист працівників — по всій країні розгортає мережу у понад 800 мобільних укриттів. Їх виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 

Насамперед такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях: біля критично важливих об’єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ.

Зазначається, що такі укриття дозволяють швидко сховатися під час тривоги й захищають від уламків під час обстрілів. 

“І це не теорія — вчора таке укриття на Харківщині врятувало життя провідниці, яка вчасно евакуювалася до нього після повідомлення про небезпеку. Вагон було повністю знищено ворожим дроном”, — повідомила компанія.

Ця ініціатива є частиною Плану стійкості Укрзалізниці, щоб навіть у складних умовах забезпечувати безперервний рух і максимально захищати людей.

Компанія нагадала, що лише від початку року зафіксовано близько 983 атак на залізничну інфраструктуру.

