Ліхтенштейн долучиться до створення спецтрибуналу проти РФ.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

“Ми щойно отримали підтвердження наміру Ліхтенштейну приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо запуску Спеціального трибуналу. Таким чином загальна кількість держав-учасниць зросла до 25. Я вдячний Ліхтенштейну за його незмінну відданість принципам відповідальності, міжнародного права та справедливості”, – написав Сибіга.

Він додав, що 14 – 15 травня на засіданні європейського Комітету міністрів у Молдові угоду буде ухвалено.

“Це історична ініціатива у сфері притягнення до відповідальності, яка вперше з часів Нюрнбергського трибуналу має забезпечити правосуддя за злочин агресії. Ми закликаємо всі держави – як у Європі, так і за її межами – долучитися до цієї ініціативи”, – написав дипломат.