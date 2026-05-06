Ліхтенштейн долучиться до створення спецтрибуналу проти РФ

Загальна кількість держав-учасниць зросла до 25.

Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга. 

“Ми щойно отримали підтвердження наміру Ліхтенштейну приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо запуску Спеціального трибуналу. Таким чином загальна кількість держав-учасниць зросла до 25. Я вдячний Ліхтенштейну за його незмінну відданість принципам відповідальності, міжнародного права та справедливості”, – написав Сибіга.

Він додав, що 14 – 15 травня на засіданні європейського Комітету міністрів у Молдові угоду буде ухвалено.

“Це історична ініціатива у сфері притягнення до відповідальності, яка вперше з часів Нюрнбергського трибуналу має забезпечити правосуддя за злочин агресії. Ми закликаємо всі держави – як у Європі, так і за її межами – долучитися до цієї ініціативи”, – написав дипломат.

