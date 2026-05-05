У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
ГоловнаПолітика

Корнієнко: дискусія про обмеження пасивного виборчого права для закордонних українців може ускладнити стосунки з партнерами

Водночас українське суспільства, за словами Корнієнка, підтримує таку ідею.

Корнієнко: дискусія про обмеження пасивного виборчого права для закордонних українців може ускладнити стосунки з партнерами
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко
Фото: скріншот

Ідея позбавити українців, які перебувають за кордоном, права балотуватися на виборах має широку підтримку всередині країни, але може бути негативно сприйнята міжнародними партнерами України.

Про це під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

«Дискусія про обмеження пасивного права для закордонних українців буде непроста в стосунках з партнерами. Вона проста і зрозуміла суспільству, там, де 80% проти. А от це може бути сприйнято не дуже нашими партнерами. Тут треба дуже серйозно подумати, покомунікувати і зрозуміти, що за цим може потім стояти, які наслідки для нас і так далі», — наголосив Корнієнко.

Віцеспікер підкреслив, що поки що не закликає до жодних конкретних рішень, і запросив учасників робочої групи продовжити обговорення цієї ідеї. 

«Не закликаю ніяк голосувати, поки просто є така дискусія, вона достатньо в різні боки розвивається і всередині, і зовні України», — додав він.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies