Корнієнко: дискусія про обмеження пасивного виборчого права для закордонних українців може ускладнити стосунки з партнерами

Ідея позбавити українців, які перебувають за кордоном, права балотуватися на виборах має широку підтримку всередині країни, але може бути негативно сприйнята міжнародними партнерами України.

Про це під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

«Дискусія про обмеження пасивного права для закордонних українців буде непроста в стосунках з партнерами. Вона проста і зрозуміла суспільству, там, де 80% проти. А от це може бути сприйнято не дуже нашими партнерами. Тут треба дуже серйозно подумати, покомунікувати і зрозуміти, що за цим може потім стояти, які наслідки для нас і так далі», — наголосив Корнієнко.

Віцеспікер підкреслив, що поки що не закликає до жодних конкретних рішень, і запросив учасників робочої групи продовжити обговорення цієї ідеї.

«Не закликаю ніяк голосувати, поки просто є така дискусія, вона достатньо в різні боки розвивається і всередині, і зовні України», — додав він.