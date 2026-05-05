В МЗС України розповіли про домовленості щодо співпраці з Бахрейном

Переговори були зосереджені на регіональній безпеці.

Андрій Сибіга Абдуллатіф Аль Заяні
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Бахрейну Абдуллатіфом Аль Заяні. Міністри домовилися поглибити двосторонню співпрацю.

Про це повідомили в МЗС України.

Окрім рішення України відкрити посольство в Манамі, сторони також підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Королівства Бахрейн.

"Сьогодні наші переговори були зосереджені на регіональній безпеці. Україна висловлює солідарність із Бахрейном та іншими країнами РСАДЗ перед обличчям безвідповідальних дестабілізаційних дій Ірану", - йдеться в повідомленні.

Міністри домовилися посилити координацію в міжнародних організаціях і розширити співпрацю у сфері продовольчої безпеки та стабільності постачань.

"Україна готова запропонувати практичні рішення, зокрема поділитися своїм досвідом у протидії безпековим загрозам і зміцненні стійкості", - додали в МЗС.

  • Володимир Зеленський перебуває з візитом в Бахрейні. Він провів зустріч з королем Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході й у регіоні Затоки та ключові виклики й безпекові можливості.
