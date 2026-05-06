Зеленський: переміщення російської ППО навколо Москви відкриває додаткові можливості для наших далекобійних ракет

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка щодо планів Росії на тимчасово окупованих територіях та змін у розгортанні систем протиповітряної оборони РФ.

Про це Президент повідомив у Фейсбуці.

За інформацією української розвідки, Росія планує активне використання окупованих територій на півдні України за моделлю, вже застосованою на Донбасі. Йдеться про геологічну розвідку та прискорений видобуток і вивезення корисних копалин щонайменше з 18 родовищ, зокрема титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту.

Також фіксуються наміри щодо вивезення сільськогосподарської продукції, зокрема зерна нового врожаю.

Окремо президент Зеленський повідомив про оцінки російської сторони щодо наслідків українських далекобійних ударів.

За його словами, у Росії зростають прямі економічні втрати через порушення виробничих і логістичних процесів, що вже впливає на бюджети регіонів.

Президент також доручив ГУР опрацювати питання російської системи протиповітряної оборони. За даними розвідки, навколо Москви фіксується додаткове посилення ППО за рахунок перекидання комплексів із регіонів Росії.

"Це свідчить, що російське керівництво зосереджене на захисті столиці та пропагандистських заходів, а не на деескалації", — зазначив Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що такі переміщення створюють додаткові можливості для розвитку українських далекобійних спроможностей.

"Україна вже неодноразово пропонувала Росії перейти до реальної дипломатії та забезпечити припиненням вогню необхідну довіру до дипломатичного процесу та умови для досягнення результату. Українські пропозиції на столі, і я вдячний партнерам України за підтримку нашої дипломатії та готовності діяти дзеркально. Росія має робити кроки для завершення своєї війни й для досягнення реального миру. Мир потрібен. Слава Україні!" – наголосив Президент.