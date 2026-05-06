У ГУМ МО показали ексклюзивні кадри ураження двох російських військових потягів в окупованому Криму підрозділом “Примари”. Українські військові завдали 5 прицільних ударів під час руху ворожих об'єктів.
"Уперіщили по ворожих військових поїздах – “Примари” ГУР в Криму порушили залізничну логістику окупантів. Чергові результати бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” на території тимчасово окупованого Криму – палали об’єкти залізничної логістики російської окупаційної армії", – кажуть у розвідці.
Операція підрозділу "Примари" ГУР відбулася у квітні 2026 року, спецпризначенці завдали 5 прицільних ударів під час руху ворожих вантажних поїздів.
У результатів ударі уражено локомотиви, які противник використовував для перевезення військової техніки та пального, а також цистерну.
"Систематична бойова робота, спрямована на перерізання й ускладнення логістики російського агресора продовжується", – додають у розвідці.
