У ГУМ МО показали ексклюзивні кадри ураження двох російських військових потягів в окупованому Криму підрозділом “Примари”. Українські військові завдали 5 прицільних ударів під час руху ворожих об'єктів.

"Уперіщили по ворожих військових поїздах – “Примари” ГУР в Криму порушили залізничну логістику окупантів. Чергові результати бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” на території тимчасово окупованого Криму – палали об’єкти залізничної логістики російської окупаційної армії", – кажуть у розвідці.

Операція підрозділу "Примари" ГУР відбулася у квітні 2026 року, спецпризначенці завдали 5 прицільних ударів під час руху ворожих вантажних поїздів.

У результатів ударі уражено локомотиви, які противник використовував для перевезення військової техніки та пального, а також цистерну.

"Систематична бойова робота, спрямована на перерізання й ускладнення логістики російського агресора продовжується", – додають у розвідці.