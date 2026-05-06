У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ГоловнаСуспільствоВійна

“Примари” ГУР вдарили по ворожих військових поїздах в тимчасово окупованому Криму

Спецпризначенці завдали 5 ударів під час руху вантажних потягів.

“Примари” ГУР вдарили по ворожих військових поїздах в тимчасово окупованому Криму
Фото: скріншот з відео ГУР

У ГУМ МО показали ексклюзивні кадри ураження двох російських військових потягів в окупованому Криму підрозділом “Примари”. Українські військові завдали 5 прицільних ударів під час руху ворожих об'єктів.

"Уперіщили по ворожих військових поїздах – “Примари” ГУР в Криму порушили залізничну логістику окупантів. Чергові результати бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” на території тимчасово окупованого Криму – палали об’єкти залізничної логістики російської окупаційної армії", – кажуть у розвідці. 

Операція підрозділу "Примари" ГУР відбулася у квітні 2026 року, спецпризначенці завдали 5 прицільних ударів під час руху ворожих вантажних поїздів. 

У результатів ударі уражено локомотиви, які противник використовував для перевезення військової техніки та пального, а також цистерну. 

"Систематична бойова робота, спрямована на перерізання й ускладнення логістики російського агресора продовжується", – додають у розвідці. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies