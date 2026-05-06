У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Генштаб: на фронті зафіксовано 63 атаки ворога, бої тривають

Ворог знову штурмує поблизу Антонівки та острова Білогрудий на Придніпровському напрямку.

Від початку доби 6 травня російські війська здійснили 63 атаки по позиціях Сил оборони України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На прикордонні тривають обстріли. У Сумській область постраждали райони населених пунктів Сопич, Хлібороб, Нескучне, Прогрес, Волфине, Рогізне, Харківка, Рижівка, Степанівка, Бачівськ, Атинське. Авіаударів зазнали Товстодубове та Голубівка.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог здійснив 46 обстрілів, зокрема із реактивних систем залпового вогню, а також одну штурмову спробу.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано дев’ять атак у районах Липців, Лиману, Стариці, Ізбицького та Малої Вовчої, одна з них триває.

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував у бік Курилівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Надії, Новосергіївки, Ставків, Лиману та Ямполя, частина боїв триває.

На Слов’янському та Краматорському напрямках активних наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку відбулося дев’ять атак у районах Костянтинівки, Іллінівки та Новопавлівки, одна з них триває.

На Покровському напрямку зафіксовано 17 штурмів у районах Родинського, Новоолександрівки, Шевченка, Покровська, Гришиного, Сергіївки та Молодецького. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку відбулася одна атака в районі Вербового.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Злагоди, Добропілля, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Зеленого.

На Оріхівському напрямку зафіксовано одну атаку в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку відбулося дві штурмові дії поблизу Антонівки та острова Білогрудий.

На інших ділянках фронту суттєвих змін не зафіксовано. Українські Сили оборони продовжують стримувати противника та завдавати йому втрат уздовж усієї лінії бойового зіткнення.

