Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок ударів ворога за добу є загиблі та поранені на території Сумщини

У Сумській громаді сьогодні оголошено День жалоби.

Внаслідок ударів ворога за добу є загиблі та поранені на території Сумщини
Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 6 травня до ранку 7 травня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 44 населених пунктах у 18 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Внаслідок ударів ворога є загиблі та поранені на території Сумщини минулу за добу:

  • У Сумській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників загинули жінки віком 45 та 48 років, постраждали жінки 52, 52, 37, 30 та чоловіки 57, 40, 39 років.
  • У Степанівській громаді сьогодні зранку внаслідок влучання ворожого дрона в цивільний автомобіль постраждав 25-річний чоловік.
  • У Попівській громаді через ракетний удар рф поранено 88-річну жінку. 
  • У Великописарівській громаді загинув 69-річний чоловік, він підірвався на ворожій міні.
  • У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого дрону в автомобіль поранений 76-річний чоловік.
  • У Новослобідській громаді внаслідок удару російського дрона по житловому будинку загинув 53-річний чоловік.
  • У Березівській громаді внаслідок удару російського безпілотника у цивільне авто поранення отримав 76-річний чоловік.
  • У Сумській громаді внаслідок удару російського дрона вчора зранку по цивільному автомобілю загинула 69-річна жінка. Також постраждав 66-річний водій автомобіля.

7 травня в Сумській громаді оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожих атак 6 травня.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська 
  • Миропільська
  • Хотінська
  • Юнаківська
  • Білопільська
  • Річківська
  • Краснопільська
  • Березівська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Зноб-Новгородська
  • Середино-Будська
  • Хутір-Михайлівська
  • Попівська
  • Новослобідська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та здійснив ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Сумській громаді пошкоджено заклад дошкільної освіти, нежитлову будівлю, приватні житлові будинки, приватний легковий автомобіль;
  • у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, трактор та автобус;
  • у Березівській громаді пошкоджено приватний автомобіль;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватні легкові автомобілі;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Попівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Річківській громаді пошкоджено автобус;
  • у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок; 
  • в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;
  • у Шалигинській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Хутір-Михайлівській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 50 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 30 хвилин.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies