Внаслідок ударів ворога за добу є загиблі та поранені на території Сумщини

Протягом доби, з ранку 6 травня до ранку 7 травня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 44 населених пунктах у 18 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок ударів ворога є загиблі та поранені на території Сумщини минулу за добу:
- У Сумській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників загинули жінки віком 45 та 48 років, постраждали жінки 52, 52, 37, 30 та чоловіки 57, 40, 39 років.
- У Степанівській громаді сьогодні зранку внаслідок влучання ворожого дрона в цивільний автомобіль постраждав 25-річний чоловік.
- У Попівській громаді через ракетний удар рф поранено 88-річну жінку.
- У Великописарівській громаді загинув 69-річний чоловік, він підірвався на ворожій міні.
- У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого дрону в автомобіль поранений 76-річний чоловік.
- У Новослобідській громаді внаслідок удару російського дрона по житловому будинку загинув 53-річний чоловік.
- У Березівській громаді внаслідок удару російського безпілотника у цивільне авто поранення отримав 76-річний чоловік.
- У Сумській громаді внаслідок удару російського дрона вчора зранку по цивільному автомобілю загинула 69-річна жінка. Також постраждав 66-річний водій автомобіля.
7 травня в Сумській громаді оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожих атак 6 травня.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Миропільська
- Хотінська
- Юнаківська
- Білопільська
- Річківська
- Краснопільська
- Березівська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Зноб-Новгородська
- Середино-Будська
- Хутір-Михайлівська
- Попівська
- Новослобідська
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та здійснив ракетний удар по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено заклад дошкільної освіти, нежитлову будівлю, приватні житлові будинки, приватний легковий автомобіль;
- у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, трактор та автобус;
- у Березівській громаді пошкоджено приватний автомобіль;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватні легкові автомобілі;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Попівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Річківській громаді пошкоджено автобус;
- у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок;
- в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;
- у Шалигинській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Хутір-Михайлівській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 50 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 30 хвилин.