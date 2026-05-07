Внаслідок ударів ворога за добу є загиблі та поранені на території Сумщини

У Сумській громаді сьогодні оголошено День жалоби.

Протягом доби, з ранку 6 травня до ранку 7 травня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 44 населених пунктах у 18 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок ударів ворога є загиблі та поранені на території Сумщини минулу за добу:

У Сумській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників загинули жінки віком 45 та 48 років, постраждали жінки 52, 52, 37, 30 та чоловіки 57, 40, 39 років.

У Степанівській громаді сьогодні зранку внаслідок влучання ворожого дрона в цивільний автомобіль постраждав 25-річний чоловік.

У Попівській громаді через ракетний удар рф поранено 88-річну жінку.

У Великописарівській громаді загинув 69-річний чоловік, він підірвався на ворожій міні.

У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого дрону в автомобіль поранений 76-річний чоловік.

У Новослобідській громаді внаслідок удару російського дрона по житловому будинку загинув 53-річний чоловік.

У Березівській громаді внаслідок удару російського безпілотника у цивільне авто поранення отримав 76-річний чоловік.

У Сумській громаді внаслідок удару російського дрона вчора зранку по цивільному автомобілю загинула 69-річна жінка. Також постраждав 66-річний водій автомобіля.

7 травня в Сумській громаді оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожих атак 6 травня.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миропільська

Хотінська

Юнаківська

Білопільська

Річківська

Краснопільська

Березівська

Глухівська

Есманьська

Шалигинська

Зноб-Новгородська

Середино-Будська

Хутір-Михайлівська

Попівська

Новослобідська

Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та здійснив ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено заклад дошкільної освіти, нежитлову будівлю, приватні житлові будинки, приватний легковий автомобіль;

у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, трактор та автобус;

у Березівській громаді пошкоджено приватний автомобіль;

у Глухівській громаді пошкоджено приватні легкові автомобілі;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Попівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Річківській громаді пошкоджено автобус;

у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок;

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;

у Шалигинській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Хутір-Михайлівській громаді зруйновано приватний житловий будинок;

у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 50 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 30 хвилин.