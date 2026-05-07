Водія всередині не було – він саме вийшов по каву

Унаслідок ранкового удару по Сумській області постраждала людина.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Російські війська атакували Степанівську громаду. Ворожий безпілотник поцілив у цивільне авто у Степанівській громаді. Автомобіль загорівся.

“Водія всередині не було – він саме вийшов по каву. Це і врятувало йому життя”, – йдеться у повідомленні.

Однак чоловік отримав поранення. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.