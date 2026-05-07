Унаслідок ранкового удару по Сумській області постраждала людина.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Російські війська атакували Степанівську громаду. Ворожий безпілотник поцілив у цивільне авто у Степанівській громаді. Автомобіль загорівся.
“Водія всередині не було – він саме вийшов по каву. Це і врятувало йому життя”, – йдеться у повідомленні.
Однак чоловік отримав поранення. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.
