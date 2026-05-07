За минулу добу Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 338 060 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 338 060 (+890)

танків – 11 918 (+0)

бойових броньованих машин – 24 521 (+6)

артилерійських систем – 41 539 (+61)

РСЗВ – 1 776 (+1)

засоби ППО – 1 365 (+2)

літаків – 435 (+0)

гелікоптерів – 352 (+0)

наземні робототехнічні комплекси – 1 336 (+4)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 277 912 (+1 851)

крилаті ракети – 4 585 (+0)

кораблі / катери – 33 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 94 545 (+233)

спеціальна техніка – 4 172 (+2).

Дані уточнюються