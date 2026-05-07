За минулу добу Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 338 060 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 338 060 (+890)
- танків – 11 918 (+0)
- бойових броньованих машин – 24 521 (+6)
- артилерійських систем – 41 539 (+61)
- РСЗВ – 1 776 (+1)
- засоби ППО – 1 365 (+2)
- літаків – 435 (+0)
- гелікоптерів – 352 (+0)
- наземні робототехнічні комплекси – 1 336 (+4)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 277 912 (+1 851)
- крилаті ракети – 4 585 (+0)
- кораблі / катери – 33 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 94 545 (+233)
- спеціальна техніка – 4 172 (+2).
Дані уточнюються