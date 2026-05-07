Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 338 060 військових.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 338 060 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 338 060 (+890) 
  • танків – 11 918 (+0)
  • бойових броньованих машин – 24 521 (+6)
  • артилерійських систем – 41 539 (+61)
  • РСЗВ – 1 776 (+1)
  • засоби ППО – 1 365 (+2) 
  • літаків – 435 (+0) 
  • гелікоптерів – 352 (+0) 
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 336 (+4) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 277 912 (+1 851) 
  • крилаті ракети – 4 585 (+0)
  • кораблі / катери – 33 (+0) 
  • підводні човни – 2 (+0) 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 94 545 (+233) 
  • спеціальна техніка – 4 172 (+2). 

Дані уточнюються

