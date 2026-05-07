Четверо людей поранені внаслідок ударів по Дніпру і області (оновлено)

У ніч на 7 травня росіяни завдали удару по Дніпру безпілотниками. Зафіксовано руйнування житлових будинків.
За повідомленням очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, у п'ятиповерхівці внаслідок атаки спалахнула пожежа в квартирі. За уточненою інформацією станом на 7 ранку, кількість поранених зросла до двох.
Також пошкоджень зазнали кілька споруд поряд та автівки.
Загалом в області поранені четверо людей. 60-річний чоловік дістав ушкоджень у Нікопольському районі, а 43-річний – в Кам'янському.
Також росіяни атакували Павлоград, Богданівську громаду, а в Синельниківському районі – Петропавлівську й Межівську.
- З опівночі 6 травня Україна оголосила режим припинення вогню, але росіяни одразу ж його порушили ударами по Дніпру.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що війська дзеркально відповідатимуть на російські дії, а також додав, що парад у Москві на "день перемоги" тепер залежить від нас.