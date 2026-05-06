ЕП: голова наглядової ради "Сенс банку" тимчасово припинив повноваження через "плівки Міндіча"

Попередньо, йдеться про відсторонення на термін 2 місяці, поки триває перевірка Національного банку.

Голова наглядової ради державного "Сенс банку" Микола Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх повноважень після оприлюднення записів розмов фігурантів справи "Мідас".

Про це пише Економічна правда, посилаючись на співрозмовників, присутніх на засіданні наглядової ради, де оголосили відповідне рішення.

Попередньо, Гладищенко відсторонився від виконання повноважень на 2 місяці. Упродовж цього часу триватиме додаткова перевірка, яку ініціював Національний банк.

Напередодні, 6 травня, НБУ випустив заяву про проведення перевірки призначень у наглядову раду державного "Сенс банку".

"Національний банк ініціює проведення моніторингу відповідності критеріям незалежності голови наглядової ради Банку Миколи Гладишенка", – йдеться в заяві Нацбанку.

Як повідомляє ЕП, 5 травня Гладищенко був присутнім на засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, на якому обговорювалося питання призначення поточного складу наглядової ради "Сенс банку" у 2025 році.

В опублікованих УП розшифровках "плівок Міндіча" йдеться, що фігуранти розслідування Національного антикорупційного бюро обговорювали призначення членів наглядової ради "Сенс банку" до того, як відповідне рішення ухвалив уряд та погодив Нацбанк. При цьому, фігуранти розслідування говорили про свої "квоти" у раді державного банку, що мало забезпечити їм контроль над рішенням фінустанови.

Гладищенко – член правління "Укрфінжитла". Він увійшов до наглядової ради "Сенс банку" як незалежний член (не представник держави). Перед призначенням НБУ попросив у нього додаткові запевнення в його незалежності.

За даними Економічної правди, з вибором Гладищенка до наглядової ради погодилися не всі. Так, заступник міністра фінансів Юрій Драганчук написав окрему думку щодо нього, зазначивши, що той не підходить на цю посаду через "обмежений досвід", а представник ЄБРР у номінаційному комітеті зауважив, що в Гладищенка можливий конфлікт інтересів, адже він працював у компанії-партнері "Сенс банку".