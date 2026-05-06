Окупанти завдали ракетного удару по громаді Сумщини

Російські окупанти завдали ракетного удару по території Попівської громади Сумської області. Постраждала цивільна.
Про це інформує очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Унаслідок ворожого удару постраждала 88-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, поранення не важке.
Також пошкоджені нежитлові будівлі, також є пошкодження у житловому секторі.
Усі наслідки атаки уточнюються.
- 6 травня російські війська атакували дронами центр міста Суми. Два ворожі БпЛА влучили у будівлю дошкільного закладу. Станом на вечір відомо про двох загиблих працівниць дитсадка, семеро людей поранені.