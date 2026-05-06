24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Суспільство / Війна

Окупанти завдали ракетного удару по громаді Сумщини

Постраждала літня жінка, є пошкодження житлового сектора.

наслідки російського удару по Конотопщині
Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по території Попівської громади Сумської області. Постраждала цивільна.

Про це інформує очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок ворожого удару постраждала 88-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, поранення не важке.

Також пошкоджені нежитлові будівлі, також є пошкодження у житловому секторі. 

Усі наслідки атаки уточнюються.

