ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли Комишан на Херсонщині постраждали п'ятеро цивільних

Упродовж трьох днів росіяни масовано атакували селище.

Комишани Херсонська область
Фото: Google Maps

Через російські атаки по Комишанах Херсонської області, до лікарів звернулися одразу п'ятеро цивільних з пораненнями.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулися пʼятеро жителів Комишан, які постраждали через російські обстріли", – зазначають у повідомленні. 

Сьогодні близько 01:00 під ворожий удар потрапила 55-річна жінка, напередодні ввечері – 58-річна мешканка та 63-річний чоловік, учора вдень – 54-річна жінка, вдень четвертого травня – 66-річний чоловік. 

На момент російських атак потерпілі перебували у власних оселях. У них діагностували вибухові травми та контузії. 

Постраждалим надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

