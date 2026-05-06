Через російські атаки по Комишанах Херсонської області, до лікарів звернулися одразу п'ятеро цивільних з пораненнями.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулися пʼятеро жителів Комишан, які постраждали через російські обстріли", – зазначають у повідомленні.

Сьогодні близько 01:00 під ворожий удар потрапила 55-річна жінка, напередодні ввечері – 58-річна мешканка та 63-річний чоловік, учора вдень – 54-річна жінка, вдень четвертого травня – 66-річний чоловік.

На момент російських атак потерпілі перебували у власних оселях. У них діагностували вибухові травми та контузії.

Постраждалим надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.